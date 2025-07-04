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Эванс выделил яркие моменты в игре Джоковича после поражения на Уимблдоне

Эванс выделил яркие моменты в игре Джоковича после поражения на Уимблдоне
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Представитель Великобритании Даниэль Эванс, занимающий 154-ю строчку рейтинга ATP, прокомментировал поражение в матче против серба Новака Джоковича во втором круге Уимблдона.

Уимблдон (м). 2-й круг
03 июля 2025, четверг. 15:40 МСК
Даниэль Эванс
154
Великобритания
Даниэль Эванс
Д. Эванс
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		2 0
6 		6 6
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Мне казалось, что я всё время был в обороне. Вы уже много раз писали, насколько он хорош. Это видно всем. Он становится слишком опасным, когда идёт вперёд и бьёт глубоко. Он видит, когда ты отступаешь, и заставляет тебя двигаться. Я бы особенно отметил его подачу — он подаёт как мощный подающий, хотя его рост меньше 1,90. Сегодня он был просто точным. Думаю, он не подавал быстрее 210 км/ч, но каждая подача была идеально направлена. А ещё у него отличный приём — он постоянно держит тебя под давлением. В итоге казалось, что мячи постоянно быстро возвращаются в мой карман и почти не задерживаются на ракетке», — приводит слова Эванса Punto de Break.

За выход в 1/8 финала Уимблдона-2025 38-летний Джокович сразится с соотечественником – 49-й ракеткой мира Миомиром Кецмановичем.

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