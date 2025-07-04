«По классу превосходит». Петрова — о выступлении Мирры Андреевой на Уимблдоне-2025

Бронзовый призёр Олимпиады, бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова отреагировала на выход седьмой ракетки мира Мирры Андреевой в третий раунд Уимблдона-2025. Россиянка в матче второго круга Уимблдона-2025 обыграла итальянку Лючию Бронцетти (6:1, 7:6), а по итогам первого матча была сильнее египтянки Маяр Шериф (6:3, 6:3).
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 4
«Мирра уверенно обыграла египтянку в первом круге. Для первого раунда замечательно, что Мирра столкнулась со всевозможными игровыми комбинациями со стороны соперницы. Было видно, что Мирра по классу игры её превосходит — не было никаких эмоций, волнения. Это отличный матч для разминки. Потом Мирра переиграла итальянку Бронцетти на той же уверенности — во втором сете даже сделала камбэк с 2:5 и закрыла сет на тай-брейке. Видно, что она уже себя чувствует комфортно и уверенно на этом покрытии», — приводит слова Петровой ТАСС.
В третьем круге 18-летняя россиянка встретится с 55-м номером рейтинга Хейли Баптист из США.
- 4 июля 2025
-
03:26
-
03:10
-
02:39
-
02:03
-
01:07
-
00:55
-
00:48
-
00:38
-
00:23
-
00:18
-
00:08
-
00:01
- 3 июля 2025
-
23:49
-
23:46
-
23:41
-
23:32
-
23:26
-
23:23
-
23:18
-
22:38
-
22:30
-
22:30
-
22:26
-
22:24
-
22:20
-
22:04
-
21:52
-
21:36
-
21:30
-
21:26
-
21:05
-
20:56
-
20:39
-
20:38
-
20:25