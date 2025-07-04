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«По классу превосходит». Петрова — о выступлении Мирры Андреевой на Уимблдоне-2025

«По классу превосходит». Петрова — о выступлении Мирры Андреевой на Уимблдоне-2025
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Бронзовый призёр Олимпиады, бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова отреагировала на выход седьмой ракетки мира Мирры Андреевой в третий раунд Уимблдона-2025. Россиянка в матче второго круга Уимблдона-2025 обыграла итальянку Лючию Бронцетти (6:1, 7:6), а по итогам первого матча была сильнее египтянки Маяр Шериф (6:3, 6:3).

Уимблдон (ж). 2-й круг
03 июля 2025, четверг. 15:10 МСК
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
1 		6 4
         
Лючия Бронцетти
63
Италия
Лючия Бронцетти
Л. Бронцетти

«Мирра уверенно обыграла египтянку в первом круге. Для первого раунда замечательно, что Мирра столкнулась со всевозможными игровыми комбинациями со стороны соперницы. Было видно, что Мирра по классу игры её превосходит — не было никаких эмоций, волнения. Это отличный матч для разминки. Потом Мирра переиграла итальянку Бронцетти на той же уверенности — во втором сете даже сделала камбэк с 2:5 и закрыла сет на тай-брейке. Видно, что она уже себя чувствует комфортно и уверенно на этом покрытии», — приводит слова Петровой ТАСС.

В третьем круге 18-летняя россиянка встретится с 55-м номером рейтинга Хейли Баптист из США.

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