«По классу превосходит». Петрова — о выступлении Мирры Андреевой на Уимблдоне-2025

Бронзовый призёр Олимпиады, бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова отреагировала на выход седьмой ракетки мира Мирры Андреевой в третий раунд Уимблдона-2025. Россиянка в матче второго круга Уимблдона-2025 обыграла итальянку Лючию Бронцетти (6:1, 7:6), а по итогам первого матча была сильнее египтянки Маяр Шериф (6:3, 6:3).

«Мирра уверенно обыграла египтянку в первом круге. Для первого раунда замечательно, что Мирра столкнулась со всевозможными игровыми комбинациями со стороны соперницы. Было видно, что Мирра по классу игры её превосходит — не было никаких эмоций, волнения. Это отличный матч для разминки. Потом Мирра переиграла итальянку Бронцетти на той же уверенности — во втором сете даже сделала камбэк с 2:5 и закрыла сет на тай-брейке. Видно, что она уже себя чувствует комфортно и уверенно на этом покрытии», — приводит слова Петровой ТАСС.

В третьем круге 18-летняя россиянка встретится с 55-м номером рейтинга Хейли Баптист из США.

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