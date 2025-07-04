Елена Рыбакина повторила достижение Серены Уильямс на Уимблдоне в Открытую эру

Чемпионка Уимблдона-2022, 11-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина теперь занимает четвёртое место по проценту побед в женском одиночном разряде на Уимблдоне в Открытую эру (87,5%), сравнявшись с американкой Сереной Уильямс по этому показателю (при условии минимум двух участий в основной сетке турнира), сообщает OptaAce в социальной сети X.

Рекорд по этому показателю принадлежит Энн Хейдон-Джонс (92,3%). Следом расположились Штеффи Граф (91,4%) и Мартина Навратилова (89,6%).

Напомним, Рыбакина вышла в третий круг Уимблдона-2025, обыграв гречанку Марию Саккари со счётом 6:3, 6:1. В третьем круге Уимблдона-2025 Рыбакина сыграет с датчанкой Кларой Таусон.