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Чилич: не думаю, что в моей победе над Дрейпером есть что-то удивительное

Чилич: не думаю, что в моей победе над Дрейпером есть что-то удивительное
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83-я ракетка мира 36-летний хорват Марин Чилич высказался о сенсационной победе над четвёртой ракеткой мира британцем Джеком Дрейпером на Уимблдоне-2025.

Уимблдон (м). 2-й круг
03 июля 2025, четверг. 18:55 МСК
Джек Дрейпер
4
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		3 6 4
6 		6 1 6
             
Марин Чилич
83
Хорватия
Марин Чилич
М. Чилич

«Не думаю, что в этой победе есть что-то удивительное — я уже несколько недель чувствую себя отлично. Я осознаю, что способен показывать очень высокий уровень, и когда играю против сильных соперников — это мотивирует меня демонстрировать свою лучшую версию. Я хочу продолжать прогрессировать, чувствую, что у меня есть потенциал прибавить», — приводит слова Чилича Punto de Break.

За выход в 1/8 финала Уимблдона-2025 Чилич сразится с 55-й ракеткой мира из Испании Хауме Мунаром.

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