Чилич: не думаю, что в моей победе над Дрейпером есть что-то удивительное

83-я ракетка мира 36-летний хорват Марин Чилич высказался о сенсационной победе над четвёртой ракеткой мира британцем Джеком Дрейпером на Уимблдоне-2025.

«Не думаю, что в этой победе есть что-то удивительное — я уже несколько недель чувствую себя отлично. Я осознаю, что способен показывать очень высокий уровень, и когда играю против сильных соперников — это мотивирует меня демонстрировать свою лучшую версию. Я хочу продолжать прогрессировать, чувствую, что у меня есть потенциал прибавить», — приводит слова Чилича Punto de Break.

За выход в 1/8 финала Уимблдона-2025 Чилич сразится с 55-й ракеткой мира из Испании Хауме Мунаром.