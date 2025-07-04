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Уимблдон-2025, мужчины: расписание игрового дня 4 июля

Уимблдон-2025, мужчины: расписание игрового дня 4 июля
Карлос Алькарас
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Сегодня, 4 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) продолжается Уимблдон-2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее интересных матчей пятого игрового дня соревнований в мужском одиночном разряде.

Теннис. Уимблдон-2025. Мужчины, второй и третий круг. Расписание 4 июля (время — московское):

Второй круг:
14:30. Бен Шелтон (США, 10) — Ринки Хидзиката (Австралия) — доигровка (6:2, 7:5, 5:4);
14:30. Мартон Фучович (Венгрия, LL) — Гаэль Монфис (Франция) — доигровка (6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (5)).

Третий круг:
14:30. Андрей Рублёв (Россия, 14) — Адриан Маннарино (Франция, Q);
15:30. Тейлор Фриц (США, 5) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 26);
16:30. Николас Харри (Чили, Q) — Жоао Фонсека (Бразилия);
16:30. Нуну Боржеш (Португалия) — Карен Хачанов (Россия, 17);
16:30. Маттия Беллуччи (Италия) — Кэмерон Норри (Великобритания);
17:30. Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Карлос Алькарас (Испания, 2).

Сетка мужского одиночного турнира Уимблдона 2025
Календарь мужского одиночного турнира Уимблдона 2025
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