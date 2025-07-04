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Рублёв — Маннарино: где смотреть, во сколько матч третьего круга Уимблдона-2025

Рублёв — Маннарино: где смотреть, во сколько матч третьего круга Уимблдона-2025
Андрей Рублёв
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Сегодня, 4 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) продолжится Уимблдон-2025. В рамках пятого игрового дня 14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв встретится с представителем Франции Адрианом Маннарино, который занимает 123-ю строчку рейтинга ATP.

Уимблдон (м). 3-й круг
04 июля 2025, пятница. 14:30 МСК
Андрей Рублёв
14
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Адриан Маннарино
123
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино

Матч начнётся не ранее 14:30 по московскому времени. В России официальных трансляций Уимблдона-2025 нет. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата».

Матчи мужского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист вторая ракетка мира Карлос Алькарас.

Сетка мужского одиночного турнира Уимблдона 2025
Календарь мужского одиночного турнира Уимблдона 2025
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