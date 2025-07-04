Рублёв — Маннарино: где смотреть, во сколько матч третьего круга Уимблдона-2025

Сегодня, 4 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) продолжится Уимблдон-2025. В рамках пятого игрового дня 14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв встретится с представителем Франции Адрианом Маннарино, который занимает 123-ю строчку рейтинга ATP.

Матч начнётся не ранее 14:30 по московскому времени. В России официальных трансляций Уимблдона-2025 нет. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата».

Матчи мужского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист вторая ракетка мира Карлос Алькарас.