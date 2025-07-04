Уимблдон-2025, женщины: расписание игрового дня 4 июля

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Сегодня, 4 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) продолжится розыгрыш Уимблдона-2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех матчей пятого игрового дня соревнований в женском одиночном разряде.

Теннис. Уимблдон-2025. Женщины, третий круг. Расписание 4 июля (время — мск):

13:00 — Далма Галфи (Венгрия) — Аманда Анисимова (США, 13).

13:00 — Солана Сьерра (Аргентина, LL) — Кристина Букша (Испания).

13:00 — Анастасия Павлюченкова (Россия) — Наоми Осака (Япония).

14:30 — Камилла Рахимова (Россия) — Линда Носкова (Чехия, 30).

15:00 — Лаура Зигемунд (Германия) — Мэдисон Киз (США, 6).

15:00 — Диан Парри (Франция, Q) — Сонай Картал (Великобритания).

18:30 — Элисе Мертенс (Бельгия, 24) — Элина Свитолина (Украина, 14).

19:30 — Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Эмма Радукану (Великобритания).