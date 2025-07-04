Рублёв — Маннарино: онлайн-трансляция матча на Уимблдоне начнётся не ранее 14:30 мск

Сегодня, 4 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) продолжится Уимблдон-2025. В рамках пятого игрового дня 14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв встретится с представителем Франции Адрианом Маннарино, который занимает 123-ю строчку рейтинга ATP.

Матч начнётся не ранее 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между Рублёвым и Маннарино.

Счёт личных встреч — 3-1 в пользу россиянина. Отметим, что это первый очный матч теннисистов на травяном покрытии.

Напомним, действующим победителем Уимблдона является испанский теннисист Карлос Алькарас, который в прошлогоднем финале обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (7:4).