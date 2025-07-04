Рублёв — Маннарино: онлайн-трансляция матча на Уимблдоне начнётся не ранее 14:30 мск
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Сегодня, 4 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) продолжится Уимблдон-2025. В рамках пятого игрового дня 14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв встретится с представителем Франции Адрианом Маннарино, который занимает 123-ю строчку рейтинга ATP.
Матч начнётся не ранее 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между Рублёвым и Маннарино.
Уимблдон (м). 3-й круг
04 июля 2025, пятница. 14:30 МСК
14
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
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123
Адриан Маннарино
А. Маннарино
Счёт личных встреч — 3-1 в пользу россиянина. Отметим, что это первый очный матч теннисистов на травяном покрытии.
Напомним, действующим победителем Уимблдона является испанский теннисист Карлос Алькарас, который в прошлогоднем финале обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (7:4).
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