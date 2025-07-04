Соболенко — Радукану: где смотреть, во сколько начало матча третьего круга Уимблдона-2025

Сегодня, 4 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) проходят матчи третьего круга на Уимблдоне-2025. В рамках игрового дня первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко встретится с представительницей Великобритании Эммой Радукану, занимающей 40-ю строчку рейтинга.

Начало матча запланировано на 19:30 мск. В России не предусмотрены официальные трансляции Уимблдона-2025. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата».

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.