Соболенко — Радукану: где смотреть, во сколько начало матча третьего круга Уимблдона-2025
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Сегодня, 4 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) проходят матчи третьего круга на Уимблдоне-2025. В рамках игрового дня первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко встретится с представительницей Великобритании Эммой Радукану, занимающей 40-ю строчку рейтинга.
Уимблдон (ж). 3-й круг
04 июля 2025, пятница. 19:30 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
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|3
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40
Эмма Радукану
Э. Радукану
Начало матча запланировано на 19:30 мск. В России не предусмотрены официальные трансляции Уимблдона-2025. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата».
Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.
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