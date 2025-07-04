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Нуну Боржеш — Карен Хачанов: онлайн-трансляция матча 3-го круга Уимблдона — 2025 начнётся не ранее 16:30 мск

Боржеш — Хачанов: онлайн-трансляция матча на Уимблдоне начнётся не ранее 16:30 мск
Карен Хачанов
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Сегодня, 4 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) продолжится Уимблдон-2025. В рамках пятого игрового дня 20-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов встретится с представителем Португалии Нуну Боржешем, который занимает 37-ю строчку рейтинга ATP.

Матч начнётся не ранее 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между Хачановым и Боржешом.

Уимблдон (м). 3-й круг
04 июля 2025, пятница. 16:50 МСК
Нуну Боржеш
37
Португалия
Нуну Боржеш
Н. Боржеш
Не начался
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Карен Хачанов
20
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу россиянина. Отметим, что это первый очный матч теннисистов на травяном покрытии.

Напомним, действующим победителем Уимблдона является испанский теннисист Карлос Алькарас, который в прошлогоднем финале обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (7:4).

Сетка мужского одиночного турнира Уимблдона 2025
Календарь мужского одиночного турнира Уимблдона 2025
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