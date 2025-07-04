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Анастасия Павлюченкова — Наоми Осака: онлайн-трансляция матча 3-го круга Уимблдона — 2025 начнётся не ранее 13:00 мск

Павлюченкова — Осака: онлайн-трансляция матча 3-го круга Уимблдона-2025 — не ранее 13:00
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Сегодня, 4 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) проходят матчи третьего круга на Уимблдоне-2025. В рамках игрового дня 50-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова встретится с представительницей Японии Наоми Осакой, занимающей 53-ю строчку рейтинга. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Павлюченкова — Осака.

Уимблдон (ж). 3-й круг
04 июля 2025, пятница. 13:00 МСК
Анастасия Павлюченкова
50
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Не начался
1 2 3
         
         
Наоми Осака
53
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

Начало матча запланировано на 13:00 мск. Теннисистки ранее встречались три раза, последний матч между ними был сыгран в феврале 2021 года в первом круге Australian Open, тогда победила Осака со счётом 6:1, 6:2.

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.

Календарь женского одиночного турнира Уимблдона-2025
Сетка женского одиночного турнира Уимблдона-2025
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