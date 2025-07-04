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Штруфф — Алькарас: где смотреть, во сколько матч третьего круга Уимблдона-2025

Штруфф — Алькарас: где смотреть, во сколько матч третьего круга Уимблдона-2025
Карлос Алькарас
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Сегодня, 4 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) продолжится Уимблдон-2025. В рамках пятого игрового дня вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас встретится с представителем Германии Ян-Леннардом Штруффом, который занимает 125-ю строчку рейтинга ATP.

Уимблдон (м). 3-й круг
04 июля 2025, пятница. 17:30 МСК
Ян-Леннард Штруфф
125
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Матч начнётся не ранее 17:30 по московскому времени. В России официальных трансляций Уимблдона-2025 нет. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата».

Матчи мужского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований как раз является испанский теннисист вторая ракетка мира Карлос Алькарас.

Сетка мужского одиночного турнира Уимблдона 2025
Календарь мужского одиночного турнира Уимблдона 2025
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