Фонсека: Федерер — мой кумир. Перед началом сезона смотрел его лучшие моменты на Уимблдоне

18-летний бразильский теннисист Жоао Фонсека признался, что перед стартом травяного сезона смотрел лучшие моменты на Уимблдоне с участием бывшей первой ракетки мира швейцарца Роджера Федерера.

«Играть на Уимблдоне — мечта. Я мечтал приехать сюда с самого детства, и вот я в третьем круге. Я только сейчас понял, что я сделал, и это было потрясающе. Горжусь собой за то, как я играл. Я поднялся в рейтинге. Игроки теперь знают меня лучше. Они могут немного бояться меня, потому что я играю в хороший теннис и провожу хороший сезон.

Я учусь каждую неделю. Каждый месяц — это новый опыт: я впервые на Уимблдоне, впервые был на «Ролан Гаррос». В этом году много всего происходит для меня впервые. Мне это очень нравится, этот тур невероятен. Играть в турнирах, которые вы смотрели по телевизору, — это здорово. В этом году я живу мечтой, поэтому наслаждаюсь каждым моментом.

Роджер Федерер? Он мой кумир. Перед началом сезона на травяных кортах я смотрел некоторые из его лучших моментов в Галле и здесь, на Уимблдоне. Его непринуждённая игра невероятна. Вы думаете, что играть так легко, но это не так. Его стиль вдохновил меня на то, как играть», — приводит слова Фонсеки Punto de Break.

В третьем круге Фонсека сыграет против чилийца Николаса Харри.