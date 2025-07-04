Мирра Андреева: на траве я могу играть агрессивнее, покрытие идёт мне на пользу

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева заявила, что травяное покрытие позволяет ей играть агрессивно.

Вчера, 3 июля, 18-летняя Андреева обыграла итальянку Лючию Бронцетти во втором круге Уимблдона-2025 со счётом 6:1, 7:6 (7:4). В третьем круге россиянка встретится с Хейли Баптист из США.

«На траве я могу играть агрессивнее. Думаю, что покрытие идёт на пользу теннисисту, который играет немного агрессивнее. Я пытаюсь научиться и улучшить то, как завершать розыгрыш у сетки, чтобы быть ещё агрессивнее, так что чувствую, что это пока работает», — приводит слова Андреевой Punto de Break.