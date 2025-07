Ник Кирьос: Алькарасу нравятся девушки и тусовки, поэтому Синнер добьётся большего

Австралийский теннисист Ник Кирьос заявил, что испанец Карлос Алькарас (2-я ракетка мира) не сможет добиться большего успеха, чем итальянец Янник Синнер (1-я ракетка мира), из-за любви к развлечениям. Противоположное мнение высказал специалист Патрик Муратоглу.

Кирьос: Алькарасу нравятся девушки. Он может отвлекаться или слишком много тусоваться. Это единственное, что заставляет меня думать, что Янник останется более сосредоточенным.

Муратоглу: Синнер более стабилен в целом, таков его менталитет. Если посмотреть на сезон, Алькарас проигрывает намного больше матчей, чем Янник. И возникает вопрос — почему? Потому что он не всегда собран. Даже по ходу матча у него бывают взлёты и падения. Но в конечном счёте всё будет решаться в их очных встречах, ведь они часто будут играть друг с другом в финалах. Так что тот, кто будет чаще побеждать, получит в итоге больше титулов. А если посмотреть на последние пять матчей между ними — Алькарас выиграл их, и это немало. Я ставлю на Алькараса, но борьба будет плотной, — добавил Муратоглу в подкасте All on the Table UTC.