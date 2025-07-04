Новак Джокович поделился деталями разговора с Гаэлем Монфисом в раздевалке

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что 38-летний француз Гаэль Монфис похвалил его после победы во втором круге Уимблдона-2025.

Накануне Джокович переиграл Даниэля Эванса, а матч Монфиса с Мартоном Фучовичем был приостановлен и будет доигран сегодня, 4 июля.

«В раздевалке я встретил Гаэля Монфиса, который ждал своего матча. Он улыбнулся мне и сказал: «Хороший день на корте. В нашем возрасте нам нужны такие матчи». Я хочу продолжать играть так. Может быть, это будет всего один матч, а через два дня всё может быть совсем иначе. Хочется оставаться осторожным, но мои стремления и цели по-прежнему — дойти до самого конца», — сказал Джокович на пресс-конференции.