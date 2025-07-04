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Новак Джокович поделился деталями разговора с Гаэлем Монфисом в раздевалке

Новак Джокович поделился деталями разговора с Гаэлем Монфисом в раздевалке
Новак Джокович
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Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что 38-летний француз Гаэль Монфис похвалил его после победы во втором круге Уимблдона-2025.

Накануне Джокович переиграл Даниэля Эванса, а матч Монфиса с Мартоном Фучовичем был приостановлен и будет доигран сегодня, 4 июля.

«В раздевалке я встретил Гаэля Монфиса, который ждал своего матча. Он улыбнулся мне и сказал: «Хороший день на корте. В нашем возрасте нам нужны такие матчи». Я хочу продолжать играть так. Может быть, это будет всего один матч, а через два дня всё может быть совсем иначе. Хочется оставаться осторожным, но мои стремления и цели по-прежнему — дойти до самого конца», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Уимблдон (м). 2-й круг
03 июля 2025, четверг. 15:40 МСК
Даниэль Эванс
154
Великобритания
Даниэль Эванс
Д. Эванс
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		2 0
6 		6 6
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
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