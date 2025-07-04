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«Он кажется классным парнем». Ига Швёнтек — о взаимоотношениях с Оскаром Пиастри

«Он кажется классным парнем». Ига Швёнтек — о взаимоотношениях с Оскаром Пиастри
Ига Швёнтек
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Польская теннисистка бывшая первая ракетка мира Ига Швёнтек поделилась взаимоотношениями с пилотом «Макларена» Оскаром Пиастри. Она отметила, что спортсмены поддерживают друг друга.

«Мы как бы знакомы только через социальные сети. Он после одного турнира сказал, что болеет за меня, так что я типа теперь тоже за него… Он кажется классным парнем, так что почему бы и нет», — сказала Швёнтек на пресс-конференции.

Накануне Швёнтек вышла в третий круг Уимблдона-2025, обыграв американку Кэти Макнелли (208-й номер рейтинга) со счётом 5:7, 6:2, 6:1. Далее ей предстоит сыграть с американкой Даниэль Коллинз (54-й номер рейтинга), которая в своём матче второго круга турнира была сильнее словенки Вероники Эрьявец (6:4, 6:1).

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