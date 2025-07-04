Беккер раскритиковал решение перенести игру Шелтона на Уимблдоне перед подачей на матч

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», немецкий теннисист Борис Беккер отреагировал на решение перенести игру Бена Шелтона и австралийца Ринки Хидзикаты во втором круге Уимблдона-2025 на следующий день перед подачей американца на матч.

«Зачем останавливать матч, когда оба игрока хотят продолжить… Шелтон собирался подавать на матч и ни разу не проиграл свою подачу за весь матч! Никто не понимает решения судьи!» — написал Беккер у себя на странице в социальной сети Х.

Матч 10-й ракетки мира 22-летнего американского теннисиста Бена Шелтона с 87-й ракеткой мира из Австралии Ринки Хидзикатой во втором круге Уимблдона-2025 был остановлен прямо перед геймом, в котором американец должен был подавать на матч (6:2, 7:5, 5:4). Поединок, который стартовал 3 июля, решили доиграть 4 июля из-за наступления темноты.