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Беккер раскритиковал решение перенести игру Шелтона на Уимблдоне перед подачей на матч

Беккер раскритиковал решение перенести игру Шелтона на Уимблдоне перед подачей на матч
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», немецкий теннисист Борис Беккер отреагировал на решение перенести игру Бена Шелтона и австралийца Ринки Хидзикаты во втором круге Уимблдона-2025 на следующий день перед подачей американца на матч.

«Зачем останавливать матч, когда оба игрока хотят продолжить… Шелтон собирался подавать на матч и ни разу не проиграл свою подачу за весь матч! Никто не понимает решения судьи!» — написал Беккер у себя на странице в социальной сети Х.

Уимблдон (м). 2-й круг
04 июля 2025, пятница. 14:30 МСК
Бен Шелтон
10
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Остановлен
2 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 5
2 		5 4
             
Ринки Хидзиката
87
Австралия
Ринки Хидзиката
Р. Хидзиката

Матч 10-й ракетки мира 22-летнего американского теннисиста Бена Шелтона с 87-й ракеткой мира из Австралии Ринки Хидзикатой во втором круге Уимблдона-2025 был остановлен прямо перед геймом, в котором американец должен был подавать на матч (6:2, 7:5, 5:4). Поединок, который стартовал 3 июля, решили доиграть 4 июля из-за наступления темноты.

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