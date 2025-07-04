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Синнер вошёл в топ-5 теннисистов мира, которые родились после 1990 года, по победам на ТБШ

Синнер вошёл в топ-5 теннисистов мира, которые родились после 1990 года, по победам на ТБШ
Янник Синнер
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Первая ракетка мира из Италии Янник Синнер вошёл в топ-5 теннисистов мира, которые родились в 1990 году или после, по числу побед на турнирах «Большого шлема». Это случилось после того, как итальянец во втором круге Уимблдона-2025 обыграл Александара Вукича.

Лидером по числу побед по этому показателю является Александр Зверев (101 успешный матч). Следом идут Григор Димитров (97), Милош Раонич (92) и Даниил Медведев (89).

Уимблдон (м). 2-й круг
03 июля 2025, четверг. 20:45 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
1 		1 3
             
Александар Вукич
93
Австралия
Александар Вукич
А. Вукич

В третьем круге Уимблдона-2025 лидер мирового рейтинга Янник Синнер сразится с 52-й ракеткой мира испанским теннисистом Педро Мартинесом-Портеро. Испанец ранее обыграл Мариано Навоне из Аргентины.

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