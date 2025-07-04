Синнер вошёл в топ-5 теннисистов мира, которые родились после 1990 года, по победам на ТБШ

Первая ракетка мира из Италии Янник Синнер вошёл в топ-5 теннисистов мира, которые родились в 1990 году или после, по числу побед на турнирах «Большого шлема». Это случилось после того, как итальянец во втором круге Уимблдона-2025 обыграл Александара Вукича.

Лидером по числу побед по этому показателю является Александр Зверев (101 успешный матч). Следом идут Григор Димитров (97), Милош Раонич (92) и Даниил Медведев (89).

В третьем круге Уимблдона-2025 лидер мирового рейтинга Янник Синнер сразится с 52-й ракеткой мира испанским теннисистом Педро Мартинесом-Портеро. Испанец ранее обыграл Мариано Навоне из Аргентины.