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Дарья Касаткина встретилась с Кейт Бланшетт на Уимблдоне-2025

Дарья Касаткина встретилась с Кейт Бланшетт на Уимблдоне-2025
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Теннисистка Дарья Касаткина встретилась с австралийской актрисой Кейт Бланшетт на Уимблдоне-2025 в Лондоне.

Фото: Социальные сети

Бланшетт — 56 лет, она два раза выигрывала «Оскар», четыре раза — «Золотой глобус».

В конце марта родившаяся в России Касаткина сообщила, что сменила спортивное гражданство: сейчас теннисистка выступает на соревнованиях за Австралию. Касаткина дошла на Уимблдоне-2025 до третьего круга, там Дарья сыграет против россиянки Людмилы Самсоновой.

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдонском турнире 2025 года проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.

Календарь женского одиночного турнира Уимблдона-2025
Сетка женского одиночного турнира Уимблдона-2025
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