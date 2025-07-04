Дарья Касаткина встретилась с Кейт Бланшетт на Уимблдоне-2025

Теннисистка Дарья Касаткина встретилась с австралийской актрисой Кейт Бланшетт на Уимблдоне-2025 в Лондоне.

Фото: Социальные сети

Бланшетт — 56 лет, она два раза выигрывала «Оскар», четыре раза — «Золотой глобус».

В конце марта родившаяся в России Касаткина сообщила, что сменила спортивное гражданство: сейчас теннисистка выступает на соревнованиях за Австралию. Касаткина дошла на Уимблдоне-2025 до третьего круга, там Дарья сыграет против россиянки Людмилы Самсоновой.

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдонском турнире 2025 года проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.