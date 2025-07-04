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«Медленнее, чем грунт». Гаэль Монфис — о травяном покрытии на Уимблдоне-2025

«Медленнее, чем грунт». Гаэль Монфис — о травяном покрытии на Уимблдоне-2025
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Французский теннисист Гаэль Монфис высказался о состоянии травяного покрытия на кортах Уимблдонского турнира 2025 года.

В первом круге Уимблдоне-2025 Монфис в пяти сетах одолел соотечественника Уго Умбера, во втором круге встречается с венгром Мартоном Фучовичем, их матч будет доигран сегодня, 4 июля. Счёт по сетам — 2-2.

«К концу моей карьеры играть четырёхчасовые матчи на траве тяжело. В игре с Уго я почти что больше устал, чем после матча на «Ролан Гаррос».

Покрытие здесь медленное, но вы не можете много бегать. Мячи большие. На самом деле, если мы начнём обсуждать его, оно очень медленное. Даже если иногда мяч отскакивает, то это намного медленнее, чем в мои ранние годы здесь. Даже при подаче он летит не так быстро. Когда вы бьёте, то можете принять мяч на уровне плеча», — приводит слова Монфиса RMC Sport.

Сетка мужского Уимблдона-2025 в одиночном разряде
Уимблдон (м). 2-й круг
04 июля 2025, пятница. 14:30 МСК
Мартон Фучович
105
Венгрия
Мартон Фучович
М. Фучович
Остановлен
2 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		1 4 7 7
4 		6 6 6 5
             
Гаэль Монфис
48
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
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