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Даяна Ястремская: когда играешь против россиян, хочется ещё больше выиграть

Даяна Ястремская: когда играешь против россиян, хочется ещё больше выиграть
Даяна Ястремская
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Украинская теннисистка 42-я ракетка мира Даяна Ястремская прокомментировала победу над представительницей России Анастасией Захаровой во втором круге Уимблдона-2025. Встреча завершилась со счётом 5:7, 7:5, 7:6 (10:8) в пользу украинки.

Уимблдон (ж). 2-й круг
03 июля 2025, четверг. 17:30 МСК
Анастасия Захарова
95
Россия
Анастасия Захарова
А. Захарова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		5 6 8
5 		7 7 10
         
Даяна Ястремская
42
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская

«Было эмоционально тяжеловато. Когда играешь против россиян, то совсем другие ощущения, хочется ещё больше выиграть. Это добавляет мотивации, но в то же время и немного сковывает внутри.

Сначала вообще не могла до конца почувствовать свою игру. Она как-то странно так била, что я никак не могла привыкнуть. Ближе ко второму сету я уже смогла найти некоторые решения, которые в итоге помогли перевернуть игру. Даже не знаю, что сказать, почему никак не могла сделать брейк. Как-то так всё складывалось сегодня до определённого момента. Выиграла этот матч просто на характере.

Не могу сказать, что у меня был спад после начала третьего сета, возможно, в тот момент я немного устала, и в итоге всё так затянулось. Если честно, то я даже не помню всех этих моментов из игры, потому что всё так пролетело, что я даже ловила себя на мысли: «Ого, мы уже третий сет играем, как же всё быстро». Просто концентрировалась на том, что хочу забрать эту победу любым способом», — приводит слова Ястремской iSport.ua.

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