Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кто выиграет Уимблдон-2025 в мужском одиночном разряде?

Кто выиграет Уимблдон-2025 в мужском одиночном разряде?
Янник Синнер
Комментарии

Сегодня, 4 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) продолжается Уимблдон-2025. Будут сыграны матчи в рамках пятого игрового дня соревнований.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и предсказать победителя соревнований в мужском одиночном разряде. Отметим, что из розыгрыша уже выбыли 17 сеяных игроков.

Сегодня свои матчи проведут также два оставшихся российских теннисиста. Андрей Рублёв (14-я строчка АТР) сыграет со 123-й ракеткой мира из Франции Адрианом Маннарино, а Карен Хачанов (20-я ракетка мира) проведёт встречу с португальским теннисистом 37-м номером рейтинга АТР Нуну Боржешем.

Материалы по теме
Ник Кирьос: Алькарасу нравятся девушки и тусовки, поэтому Синнер добьётся большего
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android