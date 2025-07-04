Кто выиграет Уимблдон-2025 в мужском одиночном разряде?

Сегодня, 4 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) продолжается Уимблдон-2025. Будут сыграны матчи в рамках пятого игрового дня соревнований.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и предсказать победителя соревнований в мужском одиночном разряде. Отметим, что из розыгрыша уже выбыли 17 сеяных игроков.

Сегодня свои матчи проведут также два оставшихся российских теннисиста. Андрей Рублёв (14-я строчка АТР) сыграет со 123-й ракеткой мира из Франции Адрианом Маннарино, а Карен Хачанов (20-я ракетка мира) проведёт встречу с португальским теннисистом 37-м номером рейтинга АТР Нуну Боржешем.