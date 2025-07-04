Макинрой ответил, когда Джокович завершит карьеру

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» американец Джон Макинрой ответил, при каких обстоятельствах экс первая ракетка мира серб Новак Джокович может завершить карьеру.

Джоковичу 38 лет, он 24-кратный победитель турниров «Большого шлема».

«Когда он перестанет играть? В тот момент, когда он подумает, что не сможет выиграть «Большой шлем», я полагаю. В его случае понять это сложно, так как он побил уже почти все рекорды. Так что если он вообще всех превзойдёт, я думаю, это будет идеальное время, чтобы уйти. Он уже сказал, что ему всё равно, будет ли он номером один в конце года. Он делал это в течение восьми лет. Теперь его цель — выиграть «Большой шлем», — приводит слова Макинроя Tennis365 со ссылкой на BBC.

На Уимблдоне-2025 Джокович в третьем круге сыграет против серба Миомира Кецмановича.