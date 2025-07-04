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Макинрой ответил, когда Джокович завершит карьеру

Макинрой ответил, когда Джокович завершит карьеру
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» американец Джон Макинрой ответил, при каких обстоятельствах экс первая ракетка мира серб Новак Джокович может завершить карьеру.

Джоковичу 38 лет, он 24-кратный победитель турниров «Большого шлема».

«Когда он перестанет играть? В тот момент, когда он подумает, что не сможет выиграть «Большой шлем», я полагаю. В его случае понять это сложно, так как он побил уже почти все рекорды. Так что если он вообще всех превзойдёт, я думаю, это будет идеальное время, чтобы уйти. Он уже сказал, что ему всё равно, будет ли он номером один в конце года. Он делал это в течение восьми лет. Теперь его цель — выиграть «Большой шлем», — приводит слова Макинроя Tennis365 со ссылкой на BBC.

На Уимблдоне-2025 Джокович в третьем круге сыграет против серба Миомира Кецмановича.

Сетка мужского Уимблдона-2025 в одиночном разряде
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