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192-я ракетка мира из Дании прокомментировал свой неожиданный результат на Уимблдоне

192-я ракетка мира из Дании прокомментировал свой неожиданный результат на Уимблдоне
Аугуст Хольмгрен
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192-я ракетка мира датский теннисист Аугуст Хольмгрен высказался по поводу преодоления квалификационного барьера на Уимблдоне-2025. Сейчас датчанин дошёл до третьего круга, а перед этим обыграл сеяного из Чехии Томаша Махача.

«Меня приятно удивило, что я прошёл квалификацию. Очень доволен, что не просел по уровню в трёх сетах — это редкость для пятисетового матча. С одной стороны, меня это не удивляет, потому что я очень верю в свою подачу и свою игру. С другой — я очень счастлив и в восторге от того, что могу сказать: «Вот он я!»» — приводит слова Хольмгрена Punto de Break.

Уимблдон (м). 2-й круг
03 июля 2025, четверг. 16:20 МСК
Аугуст Хольмгрен
192
Дания
Аугуст Хольмгрен
А. Хольмгрен
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
7 7 		6 8 6 5 7 7 10
6 5 		7 10 7 7 5 6 5
             
Томаш Махач
23
Чехия
Томаш Махач
Т. Махач

В 1/16 финала Уимблдона Аугуст Хольмгрен сыграет с австралийцем Алексом де Минором.

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