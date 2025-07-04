192-я ракетка мира из Дании прокомментировал свой неожиданный результат на Уимблдоне

192-я ракетка мира датский теннисист Аугуст Хольмгрен высказался по поводу преодоления квалификационного барьера на Уимблдоне-2025. Сейчас датчанин дошёл до третьего круга, а перед этим обыграл сеяного из Чехии Томаша Махача.

«Меня приятно удивило, что я прошёл квалификацию. Очень доволен, что не просел по уровню в трёх сетах — это редкость для пятисетового матча. С одной стороны, меня это не удивляет, потому что я очень верю в свою подачу и свою игру. С другой — я очень счастлив и в восторге от того, что могу сказать: «Вот он я!»» — приводит слова Хольмгрена Punto de Break.

В 1/16 финала Уимблдона Аугуст Хольмгрен сыграет с австралийцем Алексом де Минором.