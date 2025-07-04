192-я ракетка мира из Дании прокомментировал свой неожиданный результат на Уимблдоне
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192-я ракетка мира датский теннисист Аугуст Хольмгрен высказался по поводу преодоления квалификационного барьера на Уимблдоне-2025. Сейчас датчанин дошёл до третьего круга, а перед этим обыграл сеяного из Чехии Томаша Махача.
«Меня приятно удивило, что я прошёл квалификацию. Очень доволен, что не просел по уровню в трёх сетах — это редкость для пятисетового матча. С одной стороны, меня это не удивляет, потому что я очень верю в свою подачу и свою игру. С другой — я очень счастлив и в восторге от того, что могу сказать: «Вот он я!»» — приводит слова Хольмгрена Punto de Break.
Уимблдон (м). 2-й круг
03 июля 2025, четверг. 16:20 МСК
192
Аугуст Хольмгрен
А. Хольмгрен
Окончен
3 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6 8
|6 5
|7
|7 10
|
|7 10
|7 7
|5
|6 5
23
Томаш Махач
Т. Махач
В 1/16 финала Уимблдона Аугуст Хольмгрен сыграет с австралийцем Алексом де Минором.
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