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Рыбакина об Уимблдоне: масса прекрасных воспоминаний отсюда. Хочу преуспеть и в этом году

Рыбакина об Уимблдоне: масса прекрасных воспоминаний отсюда. Хочу преуспеть и в этом году
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Чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина рассказала, что нацелена на победу на Уимблдонском турнире 2025 года.

Вчера, 4 июля, Рыбакина обыграла греческую теннисистку Марию Саккари во втором круге со счётом 6:3, 6:1. В третьем круге соперницей Елены станет датчанка Клара Таусон (23-й номер посева).

— Уимблдон стал твоим самым успешным турниром «Большого шлема». В прошлом году ты вышла в полуфинал, а ранее победила. Возвращение на эти корты, кажется, раскрывает в тебе всё лучшее?
— Определённо. Возвращение значит для меня очень многое. Масса прекрасных воспоминаний. Конечно, я хочу преуспеть и в этом году. Стараюсь изо всех сил. Очень рада пройти в следующий раунд. Спасибо всем ещё раз, — приводит слова Рыбакиной с корта The Tennis Letter.

Календарь женского одиночного турнира Уимблдона-2025
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