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Джокович превзошёл Федерера и Надаля по числу ТБШ минимум с 99 победами

Джокович превзошёл Федерера и Надаля по числу ТБШ минимум с 99 победами
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович опередил завершивших карьеру Роджера Федерера и Рафаэля Надаля по числу турниров «Большого шлема», на которых одержал минимум 99 побед в одиночном разряде.

В активе Надаля всего один такой турнир — «Ролан Гаррос». В Париже у испанца 112 побед.

Федерер суммарно одержал 105 побед на Уимблдоне и 102 — на турнирах «Ролан Гаррос».

У Джоковича три турнира минимум с 99 победами: «Ролан Гаррос» (101 победа), Australian Open (99) и Уимблдон (99).

Вчера, 3 июля, Джокович обыграл британца Даниэля Эванса во втором круге Уимблдона, эта победа стала для него 99-й на турнире «Большого шлема» в Лондоне. В третьем круге соперником экс первой ракетки мира станет серб Миомир Кецманович.

Мужская сетка Уимблдона-2025 в одиночном разряде
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