Янник Синнер раскрыл причины увольнения из своей команды специалистов Паничи и Бадио

Итальянский теннисист первая ракетка мира Янник Синнер поделился подробностями расставания со специалистами Марко Паничи и Улисесом Бадио накануне Уимблдона-2025. Он объяснил, что причиной стало отсутствие доверия между членами его команды.

— Я ищу людей, подходящих и для других членов моей команды, в том числе по стилю общения, чтобы группа работала. Ищу честных людей, которым можно доверять, как и во всех других сферах жизни. Например, как говорил мой папа: если повар плохо готовит, другим на кухне тоже некомфортно.

— Паничи и Бадио не соответствовали этому? Или не создавали гармонии?

— Я этого не говорил, и это не причина. Просто отвечал на другой вопрос. Я имел в виду, что это важные качества, но не единственные.

— Есть ли конкретные причины, которые побудили вас к изменениям?

— Нет, конкретной причины нет. Могу вас заверить, что ничего из ряда вон выходящего не произошло. Думаю, случаются моменты, когда нужно попробовать что-то другое. До сих пор я был доволен. Даже выход в финал на «Ролан Гаррос» — это большая цель, независимо от результата, — приводит слова Синнера ilNapolista со ссылкой на Corriere della Sera.

Паничи и Бадио вошли в команду Синнера в сентябре 2024 года после того, как его штаб покинули Умберто Феррара и Джакомо Нальди.