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Новой возлюбленной Янника Синнера могла стать датская модель — Corriere della Sera

Новой возлюбленной Янника Синнера могла стать датская модель — Corriere della Sera
Янник Синнер и Лайла Хасанович
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Итальянское издание Corriere della Sera опубликовало материал, в котором предположило, что новой избранницей первой ракетки мира Янника Синнера стала датская модель Лайла Хасанович.

СМИ провело параллель между Уимблдоном-2025, на котором играет Синнер и куда приехала Хасанович. Девушка также была на финале Открытого чемпионата Франции — 2025, а Синнер ранее посещал Копенгаген.

Известно также, что Хасанович ранее встречалась с гонщиком Миком Шумахером.

Лидер рейтинга АТР Янник Синнер также поделился подробностями расставания со специалистами Марко Паничи и Улисесом Бадио накануне Уимблдона-2025. Он объяснил, что причиной стало отсутствие доверия между членами его команды.

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