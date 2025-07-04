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Анастасия Павлюченкова — Наоми Осака: россиянка сравняла счёт по сетам в матче Уимблдона

В эти минуты проходит матч третьего круга Уимблдона-2025 в женском одиночном разряде между 50-й ракеткой мира российской теннисисткой Анастасией Павлюченковой и представительницей Японии Наоми Осакой, занимающей 53-ю строчку рейтинга WTA. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Анастасия Павлюченкова — Наоми Осака.

В первом сете победила Осака со счётом 6:3 за 37 минут. Второй сет выиграла Павлюченкова — 6:4 за 45 минут.

Теннисистки ранее встречались три раза, последний матч между ними был сыгран в феврале 2021 года в первом круге Australian Open, тогда победила Осака со счётом 6:1, 6:2.

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.