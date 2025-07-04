Мартон Фучович одержал победу над Монфисом в пятисетовике и вышел в 3-й круг Уимблдона

Французский теннисист 48-я ракетка мира Гаэль Монфис уступил сопернику из Венгрии 105-й ракетке мира Мартону Фучовичу в матче второго круга Уимблдона-2025. Счёт — 6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (7:5), 6:4 в пользу венгра. Теннисисты не смогли доиграть встречу накануне и сделали паузу перед заключительным сетом.

Монфис реализовал 6 брейк-пойнтов из 16 возможных, выполнил три эйса и допустил три двойные ошибки. Фучович реализовал 5 брейк-пойнтов из 10, допустил 10 двойных ошибок и выполнил один эйс.

В 1/16 финала соревнований на траве Мартон Фучович сыграет с победителем матча Ринки Хидзиката (Австралия) — Бен Шелтон (США).