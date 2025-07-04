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Мартон Фучович — Гаэль Монфис, результат матча 4 июля 2025, счет 3:2, 2-й круг Уимблдона

Мартон Фучович одержал победу над Монфисом в пятисетовике и вышел в 3-й круг Уимблдона
Мартон Фучович
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Французский теннисист 48-я ракетка мира Гаэль Монфис уступил сопернику из Венгрии 105-й ракетке мира Мартону Фучовичу в матче второго круга Уимблдона-2025. Счёт — 6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (7:5), 6:4 в пользу венгра. Теннисисты не смогли доиграть встречу накануне и сделали паузу перед заключительным сетом.

Уимблдон (м). 2-й круг
04 июля 2025, пятница. 14:40 МСК
Мартон Фучович
105
Венгрия
Мартон Фучович
М. Фучович
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		1 4 7 7 6
4 		6 6 6 5 4
             
Гаэль Монфис
48
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис

Монфис реализовал 6 брейк-пойнтов из 16 возможных, выполнил три эйса и допустил три двойные ошибки. Фучович реализовал 5 брейк-пойнтов из 10, допустил 10 двойных ошибок и выполнил один эйс.

В 1/16 финала соревнований на траве Мартон Фучович сыграет с победителем матча Ринки Хидзиката (Австралия) — Бен Шелтон (США).

Сетка мужского одиночного турнира Уимблдона 2025
Календарь мужского одиночного турнира Уимблдона 2025
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