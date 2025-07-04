Мартон Фучович одержал победу над Монфисом в пятисетовике и вышел в 3-й круг Уимблдона
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Французский теннисист 48-я ракетка мира Гаэль Монфис уступил сопернику из Венгрии 105-й ракетке мира Мартону Фучовичу в матче второго круга Уимблдона-2025. Счёт — 6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (7:5), 6:4 в пользу венгра. Теннисисты не смогли доиграть встречу накануне и сделали паузу перед заключительным сетом.
Уимблдон (м). 2-й круг
04 июля 2025, пятница. 14:40 МСК
105
Мартон Фучович
М. Фучович
Окончен
3 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|1
|4
|7 7
|6
|
|6
|6
|6 5
|4
48
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Монфис реализовал 6 брейк-пойнтов из 16 возможных, выполнил три эйса и допустил три двойные ошибки. Фучович реализовал 5 брейк-пойнтов из 10, допустил 10 двойных ошибок и выполнил один эйс.
В 1/16 финала соревнований на траве Мартон Фучович сыграет с победителем матча Ринки Хидзиката (Австралия) — Бен Шелтон (США).
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