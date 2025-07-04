Павлюченкова обыграла Осаку и вышла в четвёртый круг Уимблдона-2025

50-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова победила японку Наоми Осаку (53-й номер рейтинга) в третьем круге Уимблдона-2025. Встреча продлилась 2 часа 3 минуты и завершилась со счётом 3:6, 6:4, 6:4 в пользу Павлюченковой.

За время игры Павлюченкова выполнила два эйса, допустила четыре двойные ошибки и смогла реализовать четыре брейк-пойнта из семи. Осака сделала 15 подач навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 10 в матче.

В четвёртом круге Уимблдона-2025 Анастасия Павлюченкова сыграет с победительницей пары Диан Парри (Франция, Q) — Сонай Картал (Великобритания).