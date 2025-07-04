Павлюченкова обыграла Осаку и вышла в четвёртый круг Уимблдона-2025
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50-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова победила японку Наоми Осаку (53-й номер рейтинга) в третьем круге Уимблдона-2025. Встреча продлилась 2 часа 3 минуты и завершилась со счётом 3:6, 6:4, 6:4 в пользу Павлюченковой.
Уимблдон (ж). 3-й круг
04 июля 2025, пятница. 13:10 МСК
50
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
2 : 1
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53
Наоми Осака
Н. Осака
За время игры Павлюченкова выполнила два эйса, допустила четыре двойные ошибки и смогла реализовать четыре брейк-пойнта из семи. Осака сделала 15 подач навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 10 в матче.
В четвёртом круге Уимблдона-2025 Анастасия Павлюченкова сыграет с победительницей пары Диан Парри (Франция, Q) — Сонай Картал (Великобритания).
Комментарии
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