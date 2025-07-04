Павлюченкова вышла в четвёртый круг Уимблдона впервые с 2016 года

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова дошла до стадии четвёртого круга на Уимблдоне впервые с 2016 года.

Сегодня, 4 июля, Павлюченкова (50-й номер рейтинга) победила 53-ю ракетку мира японку Наоми Осаку в третьем круге Уимблдона-2025 со счётом 3:6, 6:4, 6:4. Соперницей россиянки в четвёртом круге станет победительница пары Диан Парри (Франция, Q) — Сонай Картал (Великобритания).

Последний раз Павлюченкова выходила в четвёртый круг Уимблдона в 2016 году. Там она одолела американку Коко Вандевей, а затем в четвертьфинале уступила будущей чемпионке турнира Серене Уильямс.

Финал женского Уимблдона-2025 состоится 12 июля, действующая победительница турнира — чешка Барбора Крейчикова.