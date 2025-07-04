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Журналист высоко оценил шансы Павлюченковой на Уимблдоне после её победы над Осакой

Журналист высоко оценил шансы Павлюченковой на Уимблдоне после её победы над Осакой
Анастасия Павлюченкова
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Испанский журналист Хосе Моргадо высказался по поводу шансов российской теннисистки Анастасии Павлюченковой на Уимблдоне-2025. Он отметил, что после победы над японкой Наоми Осакой в третьем круге у россиянки нет соперниц с высоким рейтингом вплоть до 1/4 финала.

«Отличная возможность для Павлюченковой, которая в четвёртом круге встретится с победительницей матча Картал/Парри, а затем потенциально с Анисимовой в четвертьфинале. Трудно не поверить в её шансы, учитывая, как она сейчас играет», — написал Моргадо в социальных сетях.

Уимблдон (ж). 3-й круг
04 июля 2025, пятница. 13:10 МСК
Анастасия Павлюченкова
50
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		4 4
         
Наоми Осака
53
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

Соперница Павлюченковой в 1/8 финала определится сегодня в матче Диан Парри и Сонай Картал.

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