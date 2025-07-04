Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Далма Галфи— Аманда Анисимова, результат матча 4 июля 2025, счет 1:2, 3-й круг Уимблдона

12-я ракетка мира Анисимова победила Галфи в третьем круге Уимблдона-2025
Комментарии

12-я ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова одержала победу над представительницей Венгрии Далмой Галфи (110-й номер рейтинга) в третьем круге Уимблдона-2025. Встреча продлилась 2 часа 19 минут и завершилась со счётом 6:3, 5:7, 6:3 в пользу Анисимовой.

Уимблдон (ж). 3-й круг
04 июля 2025, пятница. 13:05 МСК
Далма Галфи
110
Венгрия
Далма Галфи
Д. Галфи
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 3
6 		5 6
         
Аманда Анисимова
12
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

За время игры Анисимова выполнила два эйса, допустила восемь двойных ошибок и смогла реализовать четыре брейк-пойнта из девяти. Галфи сделала восемь подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 10.

В четвёртом круге Уимблдона-2025 Анисимова сыграет с победительницей пары Камилла Рахимова (Россия) — Линда Носкова (Чехия, 30).

Сетка женского Уимблдона-2025 в одиночном разряде
Календарь женского Уимблдона-2025 в одиночном разряде
Материалы по теме
Рублёв рвётся в 4-й круг Уимблдона! Ещё сыграют Хачанов и Рахимова. LIVE!
Live
Рублёв рвётся в 4-й круг Уимблдона! Ещё сыграют Хачанов и Рахимова. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android