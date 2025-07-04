12-я ракетка мира Анисимова победила Галфи в третьем круге Уимблдона-2025

12-я ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова одержала победу над представительницей Венгрии Далмой Галфи (110-й номер рейтинга) в третьем круге Уимблдона-2025. Встреча продлилась 2 часа 19 минут и завершилась со счётом 6:3, 5:7, 6:3 в пользу Анисимовой.

За время игры Анисимова выполнила два эйса, допустила восемь двойных ошибок и смогла реализовать четыре брейк-пойнта из девяти. Галфи сделала восемь подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 10.

В четвёртом круге Уимблдона-2025 Анисимова сыграет с победительницей пары Камилла Рахимова (Россия) — Линда Носкова (Чехия, 30).