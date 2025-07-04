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Бен Шелтон — Ринки Хидзиката, результат матча 4 июля 2025, счет 3:0, 2-й круг Уимблдона

Бен Шелтон пробился в третий круг Уимблдона-2025, обыграв Ринки Хидзикату
Бен Шелтон
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Американский теннисист 10-я ракетка мира Бен Шелтон одержал победу в матче второго круга Уимблдона-2025. Он был сильнее австралийца Ринки Хидзикаты. Счёт — 6:2, 7:5, 6:4 в пользу американца.

Матч был прерван накануне и доигран сегодня за 50 секунд, а теннисисты определили судьбу четырёх очков. Для этого им пришлось провести пятиминутную разминку.

Уимблдон (м). 2-й круг
04 июля 2025, пятница. 15:30 МСК
Бен Шелтон
10
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 6
2 		5 4
             
Ринки Хидзиката
87
Австралия
Ринки Хидзиката
Р. Хидзиката

Шелтон реализовал 4 брейк-пойнта из 12 возможных, выполнил 10 эйсов и допустил четыре двойные ошибки. Хидзиката не смог реализовать три брейк-пойнта, допустил две двойные ошибки и выполнил два эйса.

В 1/16 финала соревнований на траве Бен Шелтон сыграет с венгерским теннисистом Мартоном Фучовичем, который минутами ранее обыграл француза Гаэля Монфиса.

Сетка мужского одиночного турнира Уимблдона 2025
Календарь мужского одиночного турнира Уимблдона 2025
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