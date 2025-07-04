Бен Шелтон пробился в третий круг Уимблдона-2025, обыграв Ринки Хидзикату
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Американский теннисист 10-я ракетка мира Бен Шелтон одержал победу в матче второго круга Уимблдона-2025. Он был сильнее австралийца Ринки Хидзикаты. Счёт — 6:2, 7:5, 6:4 в пользу американца.
Матч был прерван накануне и доигран сегодня за 50 секунд, а теннисисты определили судьбу четырёх очков. Для этого им пришлось провести пятиминутную разминку.
Уимблдон (м). 2-й круг
04 июля 2025, пятница. 15:30 МСК
10
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7
|6
|
|5
|4
87
Ринки Хидзиката
Р. Хидзиката
Шелтон реализовал 4 брейк-пойнта из 12 возможных, выполнил 10 эйсов и допустил четыре двойные ошибки. Хидзиката не смог реализовать три брейк-пойнта, допустил две двойные ошибки и выполнил два эйса.
В 1/16 финала соревнований на траве Бен Шелтон сыграет с венгерским теннисистом Мартоном Фучовичем, который минутами ранее обыграл француза Гаэля Монфиса.
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