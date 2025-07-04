Бен Шелтон пробился в третий круг Уимблдона-2025, обыграв Ринки Хидзикату

Американский теннисист 10-я ракетка мира Бен Шелтон одержал победу в матче второго круга Уимблдона-2025. Он был сильнее австралийца Ринки Хидзикаты. Счёт — 6:2, 7:5, 6:4 в пользу американца.

Матч был прерван накануне и доигран сегодня за 50 секунд, а теннисисты определили судьбу четырёх очков. Для этого им пришлось провести пятиминутную разминку.

Шелтон реализовал 4 брейк-пойнта из 12 возможных, выполнил 10 эйсов и допустил четыре двойные ошибки. Хидзиката не смог реализовать три брейк-пойнта, допустил две двойные ошибки и выполнил два эйса.

В 1/16 финала соревнований на траве Бен Шелтон сыграет с венгерским теннисистом Мартоном Фучовичем, который минутами ранее обыграл француза Гаэля Монфиса.