Сьерра — первый лаки-лузер в Открытой эре, дошедший до 4-го круга женского Уимблдона
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101-я ракетка мира аргентинская теннисистка Солана Сьерра победила представительницу Испании Кристину Букшу (102-й номер рейтинга) в третьем круге Уимблдона-2025. Встреча продлилась 2 часа и завершилась со счётом 7:5, 1:6, 6:1 в пользу Сьерры.
Уимблдон (ж). 3-й круг
04 июля 2025, пятница. 13:05 МСК
101
Солана Сьерра
С. Сьерра
Окончен
2 : 1
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102
Кристина Букша
К. Букша
21-летняя Сьерра — первый лаки-лузер в истории Открытой эры, которая вышла в четвёртый круг Уимблдона в женском одиночном разряде.
За время игры Сьерра выполнила три эйса, допустила восемь двойных ошибок и смогла реализовать 6 брейк-пойнтов из 16. Букша сделала две подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13.
В четвёртом круге Уимблдона-2025 Солана Сьерра сыграет с победительницей пары Лаура Зигемунд (Германия) — Мэдисон Киз (США, 6).
Комментарии
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