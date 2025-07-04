Сьерра — первый лаки-лузер в Открытой эре, дошедший до 4-го круга женского Уимблдона

101-я ракетка мира аргентинская теннисистка Солана Сьерра победила представительницу Испании Кристину Букшу (102-й номер рейтинга) в третьем круге Уимблдона-2025. Встреча продлилась 2 часа и завершилась со счётом 7:5, 1:6, 6:1 в пользу Сьерры.

21-летняя Сьерра — первый лаки-лузер в истории Открытой эры, которая вышла в четвёртый круг Уимблдона в женском одиночном разряде.

За время игры Сьерра выполнила три эйса, допустила восемь двойных ошибок и смогла реализовать 6 брейк-пойнтов из 16. Букша сделала две подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13.

В четвёртом круге Уимблдона-2025 Солана Сьерра сыграет с победительницей пары Лаура Зигемунд (Германия) — Мэдисон Киз (США, 6).