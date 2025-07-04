Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Сьерра — первый лаки-лузер в Открытой эре, дошедший до 4-го круга женского Уимблдона

Сьерра — первый лаки-лузер в Открытой эре, дошедший до 4-го круга женского Уимблдона
Комментарии

101-я ракетка мира аргентинская теннисистка Солана Сьерра победила представительницу Испании Кристину Букшу (102-й номер рейтинга) в третьем круге Уимблдона-2025. Встреча продлилась 2 часа и завершилась со счётом 7:5, 1:6, 6:1 в пользу Сьерры.

Уимблдон (ж). 3-й круг
04 июля 2025, пятница. 13:05 МСК
Солана Сьерра
101
Аргентина
Солана Сьерра
С. Сьерра
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		1 6
5 		6 1
         
Кристина Букша
102
Испания
Кристина Букша
К. Букша

21-летняя Сьерра — первый лаки-лузер в истории Открытой эры, которая вышла в четвёртый круг Уимблдона в женском одиночном разряде.

За время игры Сьерра выполнила три эйса, допустила восемь двойных ошибок и смогла реализовать 6 брейк-пойнтов из 16. Букша сделала две подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13.

В четвёртом круге Уимблдона-2025 Солана Сьерра сыграет с победительницей пары Лаура Зигемунд (Германия) — Мэдисон Киз (США, 6).

Сетка женского Уимблдона-2025 в одиночном разряде
Календарь женского Уимблдона-2025 в одиночном разряде
Материалы по теме
Рублёв рвётся в 4-й круг Уимблдона! Ещё сыграют Хачанов и Рахимова. LIVE!
Live
Рублёв рвётся в 4-й круг Уимблдона! Ещё сыграют Хачанов и Рахимова. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android