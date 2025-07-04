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Рублёв — Маннарино: россиянин забрал первый сет в матче третьего круга Уимблдона-2025

Рублёв — Маннарино: россиянин забрал первый сет в матче третьего круга Уимблдона-2025
Андрей Рублёв
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Российский теннисист 14-я ракетка мира Андрей Рублёв одержал победу в стартовом сете матча третьего круга Уимблдона-2025 с представителем Франции Адрианом Маннарино (123-я строчка рейтинга АТР). Счёт — 7:5 в пользу россиянина.

Уимблдон (м). 3-й круг
04 июля 2025, пятница. 15:45 МСК
Андрей Рублёв
14
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
2-й сет
1 : 0
1 2 3 4 5
             
7 		2
5 		1
             
Адриан Маннарино
123
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино

Матч длится уже больше 45 минут. За это время Рублёв выполнил три эйса и не допустил ни одной двойной ошибки. Маннарино выполнил два эйса и также не допустил ни одной двойной ошибки.

В случае победы на престижных травяных соревнованиях российский спортсмен Андрей Рублёв в 1/8 финала может сыграть с сильнейшим в матче Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Карлос Алькарас (Испания).

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