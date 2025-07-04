Александрова и Чжан Шуай пробились в третий круг Уимблдона-2025 в парном разряде
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Российско-китайский дуэт Екатерина Александрова/Чжан Шуай вышли в третий круг Уимблдона-2025 в женском парном разряде, обыграв в матче второго круга японско-индонезийскую пару Эри Ходзуми/Алдила Сутджиади со счётом 7:6 (7:3), 5:7, 6:2.
Уимблдон — парный разряд (ж). 2-й круг
04 июля 2025, пятница. 13:05 МСК
Эри Ходзуми
Алдила Сутджиади
Э. Ходзуми А. Сутджиади
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7
|2
|
|5
|6
Екатерина Александрова
Чжан Шуай
Е. Александрова Ч. Шуай
Встреча продолжалась 2 часа 34 минуты. За время игры Александрова и Чжан Шуай выполнили три эйса, допустили пять двойных ошибок и смогли реализовать 6 брейк-пойнтов из 14. Ходзуми и Сутджиади сделали одну подачу навылет, допустили семь двойных ошибок и реализовали пять брейк-пойнтов из девяти.
В третьем круге парного Уимблдона-2025 Александрова/Чжан Шуай сыграют с победительницами пары Сэ Шувэй/Елена Остапенко — Марта Костюк/Елена-Габриэла Русе.
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