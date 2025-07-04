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Бен Шелтон пошутил над доигровкой матча с Хидзикатой, которая длилась меньше минуты

Бен Шелтон пошутил над доигровкой матча с Хидзикатой, которая длилась меньше минуты
Бен Шелтон
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Американский теннисист 10-я ракетка мира Бен Шелтон с юмором отнёсся к доигровке матча с австралийцем Ринки Хидзикатой, которая длилась меньше минуты. Счёт — 6:2, 7:5, 6:4 в пользу американца.

Уимблдон (м). 2-й круг
04 июля 2025, пятница. 15:30 МСК
Бен Шелтон
10
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 6
2 		5 4
             
Ринки Хидзиката
87
Австралия
Ринки Хидзиката
Р. Хидзиката

Поединок был прерван накануне и доигран сегодня, 4 июля, а теннисисты определили судьбу четырёх очков. Для этого им пришлось провести пятиминутную разминку.

«Для меня это был совершенно другой опыт — играть матч в течение двух дней и выйти сегодня на… сколько там было… 55 секунд. Я надеялся хотя бы немного побить по мячу сегодня. Похоже, придётся идти на тренировочный корт. Ребята, извините, что вы не увидели много тенниса», — сказал Шелтон в интервью на корте.

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