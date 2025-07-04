Павлюченкова — игрок с наибольшей паузой между первыми двумя выходами в 4-й круг Уимблдона

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова стала игроком с наибольшей временно́й паузой между своими первыми двумя выходами в четвёртый круг Уимблдона.
Сегодня, 4 июля, Павлюченкова (50-й номер рейтинга) победила 53-ю ракетку мира японку Наоми Осаку со счётом 3:6, 6:4, 6:4 и пробилась в четвёртый круг Уимблдона-2025. В первый раз Павлюченкова выходила в четвёртый круг турнира «Большого шлема» в Лондоне в 2016 году. Пауза составила девять лет.
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Это самый большой временно́й разрыв между выходами в четвёртый круг Уимблдона в Открытой эре наравне с американкой Пэм Тигарден. Её пауза между первыми двумя выходами в четвёртый круг в Уимблдона тоже составила девять лет (1972-1981).
Соперницей Павлюченковой в четвёртом круге станет победительница пары Диан Парри (Франция, Q) — Сонай Картал (Великобритания).
- 4 июля 2025
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