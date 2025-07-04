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Павлюченкова — игрок с наибольшей паузой между первыми двумя выходами в 4-й круг Уимблдона

Павлюченкова — игрок с наибольшей паузой между первыми двумя выходами в 4-й круг Уимблдона
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова стала игроком с наибольшей временно́й паузой между своими первыми двумя выходами в четвёртый круг Уимблдона.

Сегодня, 4 июля, Павлюченкова (50-й номер рейтинга) победила 53-ю ракетку мира японку Наоми Осаку со счётом 3:6, 6:4, 6:4 и пробилась в четвёртый круг Уимблдона-2025. В первый раз Павлюченкова выходила в четвёртый круг турнира «Большого шлема» в Лондоне в 2016 году. Пауза составила девять лет.

Уимблдон (ж). 3-й круг
04 июля 2025, пятница. 13:10 МСК
Анастасия Павлюченкова
50
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		4 4
         
Наоми Осака
53
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

Это самый большой временно́й разрыв между выходами в четвёртый круг Уимблдона в Открытой эре наравне с американкой Пэм Тигарден. Её пауза между первыми двумя выходами в четвёртый круг в Уимблдона тоже составила девять лет (1972-1981).

Соперницей Павлюченковой в четвёртом круге станет победительница пары Диан Парри (Франция, Q) — Сонай Картал (Великобритания).

Сетка женского Уимблдона-2025 в одиночном разряде
Календарь женского Уимблдона-2025 в одиночном разряде
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