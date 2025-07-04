«Я сейчас ничего не чувствую». Осака — после поражения от Павлюченковой на Уимблдоне-2025
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Японская теннисистка 53-я ракетка мира Наоми Осака прокомментировала поражение в матче третьего круга Уимблдона-2025 от 50-й ракетки мира Анастасии Павлюченковой. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:4, 6:4 в пользу россиянки.
Уимблдон (ж). 3-й круг
04 июля 2025, пятница. 13:10 МСК
50
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|4
53
Наоми Осака
Н. Осака
«Думаю, в Париже, когда я сидела здесь (перед журналистами), я была очень эмоциональной. Сейчас я ничего не чувствую. Наверное, предпочитаю ничего не ощущать, чем чувствовать всё сразу», — сказала Осака на пресс-конференции.
В 1/8 финала престижных соревнований в Лондоне Анастасия Павлюченкова сыграет с победительницей пары Диан Парри (Франция, Q) — Сонай Картал (Великобритания).
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