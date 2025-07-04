«Я сейчас ничего не чувствую». Осака — после поражения от Павлюченковой на Уимблдоне-2025

Японская теннисистка 53-я ракетка мира Наоми Осака прокомментировала поражение в матче третьего круга Уимблдона-2025 от 50-й ракетки мира Анастасии Павлюченковой. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:4, 6:4 в пользу россиянки.

«Думаю, в Париже, когда я сидела здесь (перед журналистами), я была очень эмоциональной. Сейчас я ничего не чувствую. Наверное, предпочитаю ничего не ощущать, чем чувствовать всё сразу», — сказала Осака на пресс-конференции.

В 1/8 финала престижных соревнований в Лондоне Анастасия Павлюченкова сыграет с победительницей пары Диан Парри (Франция, Q) — Сонай Картал (Великобритания).