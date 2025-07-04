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«Я сейчас ничего не чувствую». Осака — после поражения от Павлюченковой на Уимблдоне-2025

«Я сейчас ничего не чувствую». Осака — после поражения от Павлюченковой на Уимблдоне-2025
Наоми Осака
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Японская теннисистка 53-я ракетка мира Наоми Осака прокомментировала поражение в матче третьего круга Уимблдона-2025 от 50-й ракетки мира Анастасии Павлюченковой. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:4, 6:4 в пользу россиянки.

Уимблдон (ж). 3-й круг
04 июля 2025, пятница. 13:10 МСК
Анастасия Павлюченкова
50
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		4 4
         
Наоми Осака
53
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

«Думаю, в Париже, когда я сидела здесь (перед журналистами), я была очень эмоциональной. Сейчас я ничего не чувствую. Наверное, предпочитаю ничего не ощущать, чем чувствовать всё сразу», — сказала Осака на пресс-конференции.

В 1/8 финала престижных соревнований в Лондоне Анастасия Павлюченкова сыграет с победительницей пары Диан Парри (Франция, Q) — Сонай Картал (Великобритания).

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