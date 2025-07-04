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Самсонова/Меликар-Мартинес пробились в третий круг Уимблдона-2025 в паре

Самсонова/Меликар-Мартинес пробились в третий круг Уимблдона-2025 в паре
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Российская теннисистка Людмила Самсонова в паре с американкой Николь Меликар-Мартинес вышла в третий круг Уимблдона-2025 в женском парном разряде.

Уимблдон — парный разряд (ж). 2-й круг
04 июля 2025, пятница. 14:40 МСК
Мария-Камила Осорио-Серрано
Колумбия
Мария-Камила Осорио-Серрано
Алисия Паркс
США
Алисия Паркс
М. Осорио-Серрано А. Паркс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		4
7 7 		6
         
Николь Меликар-Мартинес
США
Николь Меликар-Мартинес
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Н. Меликар-Мартинес Л. Самсонова

В матче второго круга посеянные под 15-м номером Самсонова и Меликар-Мартинес со счётом 7:6 (7:5), 6:4 обыграли колумбийско-американский дуэт Мария-Камила Осорио-Серрано/Алисия Паркс. Встреча продлилась 1 час 30 минут.

За матч Самсонова и Меликар-Мартинес три раза подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету Осорио-Серрано/Паркс два эйса, две двойные ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.

Следующими соперницами Самсоновой и Меликар-Мартинес на Уимблдоне-2025 станут победительницы пары Катержина Синякова/Тэйлор Таунсенд (Чехия/США, 1) — Маккартни Кесслер/Клара Таусон (США/Дания).

В другом матче второго круга россиянка Александра Панова в паре с китаянкой Ханьюй Го уступила 10-му сеяному дуэту Тиме Бабош/Луизе Стефани (Венгрия/Бразилия) со счётом 6:7 (3:7), 7:6 (7:3), 3:6. Матч продолжался 2 часа 53 минуты.

Уимблдон — парный разряд (ж). 2-й круг
04 июля 2025, пятница. 13:05 МСК
Тимя Бабош
Венгрия
Тимя Бабош
Луиза Стефани
Бразилия
Луиза Стефани
Т. Бабош Л. Стефани
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		6 3 6
6 3 		7 7 3
         
Ханьюй Го
Китай
Ханьюй Го
Александра Панова
Россия
Александра Панова
Х. Го А. Панова
Сетка женского парного турнира Уимблдона 2025
Календарь женского парного турнира Уимблдона 2025
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