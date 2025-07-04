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Самсонова/Меликар-Мартинес пробились в третий круг Уимблдона-2025 в паре

Российская теннисистка Людмила Самсонова в паре с американкой Николь Меликар-Мартинес вышла в третий круг Уимблдона-2025 в женском парном разряде.

В матче второго круга посеянные под 15-м номером Самсонова и Меликар-Мартинес со счётом 7:6 (7:5), 6:4 обыграли колумбийско-американский дуэт Мария-Камила Осорио-Серрано/Алисия Паркс. Встреча продлилась 1 час 30 минут.

За матч Самсонова и Меликар-Мартинес три раза подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету Осорио-Серрано/Паркс два эйса, две двойные ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.

Следующими соперницами Самсоновой и Меликар-Мартинес на Уимблдоне-2025 станут победительницы пары Катержина Синякова/Тэйлор Таунсенд (Чехия/США, 1) — Маккартни Кесслер/Клара Таусон (США/Дания).

В другом матче второго круга россиянка Александра Панова в паре с китаянкой Ханьюй Го уступила 10-му сеяному дуэту Тиме Бабош/Луизе Стефани (Венгрия/Бразилия) со счётом 6:7 (3:7), 7:6 (7:3), 3:6. Матч продолжался 2 часа 53 минуты.