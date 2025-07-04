Португальский теннисист Франсиско Кабраль почтил память футболиста Диогу Жоты на Уимблдоне

Португальский теннисист Франсиско Кабраль прикрепил чёрную ленту на свою одежду на Уимблдоне-2025 в память о нападающем ФК«Ливерпуль» и сборной Португалии Диогу Жоте.

Кабраль почтил память соотечественника во время матча 1/16 финала Уимблдона в парном разряде. Он выступал в тандеме с австрийцем Лукасом Мидлером.

Диогу Жота скончался в автокатастрофе в провинции Самора на западе Испании. Ему было 28 лет. Вместе с ним погиб и его брат. Машина, на которой ехал Жота, вылетела за пределы трассы и загорелась. Наибольшую известность Жоте принесли выступления за «Ливерпуль». В составе этого клуба португалец стал чемпионом Англии, выиграл Кубок страны и Кубок английской лиги.