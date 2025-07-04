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Тарпищев считает, что россиянки в 2026 году могут выиграть турниры «Большого шлема»

Тарпищев считает, что россиянки в 2026 году могут выиграть турниры «Большого шлема»
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что россиянки смогут в следующем году претендовать на победы в турнирах «Большого шлема».

«У девочек сейчас хорошая ситуация и более ровный состав. Думаю, на следующий год у женщин мы можем уже претендовать на победу в турнирах «Большого шлема». И необязательно только Мирра Андреева», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Четыре российские теннисистки сейчас входят в топ-20 мирового рейтинга: Мирра Андреева (седьмая ракетка мира), Диана Шнайдер (15), Екатерина Александрова (17) и Людмила Самсонова (19).

Сейчас в Лондоне проходит Уимблдон-2025. Борьбу на турнире в женском одиночном разряде продолжают россиянки Камилла Рахимова, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Людмила Самсонова и Анастасия Павлюченкова.

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