Андрей Рублёв — Адриан Маннарино: россиянин в сете от выхода в 1/8 финала Уимблдона-2025

Российский теннисист 14-я ракетка мира Андрей Рублёв забрал второй сет в матче третьего круга Уимблдона-2025 с представителем Франции Адрианом Маннарино (123-я строчка рейтинга АТР). На данный момент счёт — 7:5, 6:2 в пользу россиянина.

Матч длится уже больше 1 часа 15 минут. За это время Рублёв выполнил 11 эйсов и допустил две двойные ошибки. Он также реализовал два брейк-пойнта из двух возможных. Маннарино выполнил шесть эйсов, не смог реализовать восемь брейк-пойнтов и допустил одну двойную ошибку.

В случае победы на престижных травяных соревнованиях российский спортсмен Андрей Рублёв в 1/8 финала может сыграть с сильнейшим в матче Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Карлос Алькарас (Испания).