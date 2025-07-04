Андрей Рублёв — Адриан Маннарино: россиянин в сете от выхода в 1/8 финала Уимблдона-2025
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Российский теннисист 14-я ракетка мира Андрей Рублёв забрал второй сет в матче третьего круга Уимблдона-2025 с представителем Франции Адрианом Маннарино (123-я строчка рейтинга АТР). На данный момент счёт — 7:5, 6:2 в пользу россиянина.
Уимблдон (м). 3-й круг
04 июля 2025, пятница. 15:45 МСК
14
Андрей Рублёв
А. Рублёв
3-й сет
2 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|3
|
|2
|3
123
Адриан Маннарино
А. Маннарино
Матч длится уже больше 1 часа 15 минут. За это время Рублёв выполнил 11 эйсов и допустил две двойные ошибки. Он также реализовал два брейк-пойнта из двух возможных. Маннарино выполнил шесть эйсов, не смог реализовать восемь брейк-пойнтов и допустил одну двойную ошибку.
В случае победы на престижных травяных соревнованиях российский спортсмен Андрей Рублёв в 1/8 финала может сыграть с сильнейшим в матче Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Карлос Алькарас (Испания).
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