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Андрей Рублёв — Адриан Маннарино: россиянин в сете от выхода в 1/8 финала Уимблдона-2025

Андрей Рублёв — Адриан Маннарино: россиянин в сете от выхода в 1/8 финала Уимблдона-2025
Андрей Рублёв
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Российский теннисист 14-я ракетка мира Андрей Рублёв забрал второй сет в матче третьего круга Уимблдона-2025 с представителем Франции Адрианом Маннарино (123-я строчка рейтинга АТР). На данный момент счёт — 7:5, 6:2 в пользу россиянина.

Уимблдон (м). 3-й круг
04 июля 2025, пятница. 15:45 МСК
Андрей Рублёв
14
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
3-й сет
2 : 0
1 2 3 4 5
             
7 		6 3
5 		2 3
             
Адриан Маннарино
123
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино

Матч длится уже больше 1 часа 15 минут. За это время Рублёв выполнил 11 эйсов и допустил две двойные ошибки. Он также реализовал два брейк-пойнта из двух возможных. Маннарино выполнил шесть эйсов, не смог реализовать восемь брейк-пойнтов и допустил одну двойную ошибку.

В случае победы на престижных травяных соревнованиях российский спортсмен Андрей Рублёв в 1/8 финала может сыграть с сильнейшим в матче Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Карлос Алькарас (Испания).

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