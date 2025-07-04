Ольховский: Осака сейчас больше говорит, чем играет, но Павлюченкова — молодчина!

Чемпион «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский прокомментировал победу 50-й ракетки мира российской теннисистки Анастасии Павлюченковой над японкой Наоми Осакой (53-й номер рейтинга) в третьем круге Уимблдона-2025. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:4, 6:4 в пользу Павлюченковой.
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«Настя Павлюченкова сейчас получает удовольствие от тенниса, она не просто играет, а ей это нравится. Победой над Осакой немножко удивила. Игра у неё хорошая, она изначально такая, но где-то с результатом не получалось. Сейчас получилось, сыграла отлично.
Осака сейчас больше говорит, чем играет. Мы слышим много заявлений от неё, но громких результатов нет. В любом случае она грозный соперник, Настя — молодчина. Следующий соперник ей вполне по силам», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
- 4 июля 2025
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