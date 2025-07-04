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Ольховский: Осака сейчас больше говорит, чем играет, но Павлюченкова — молодчина!

Ольховский: Осака сейчас больше говорит, чем играет, но Павлюченкова — молодчина!
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Чемпион «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский прокомментировал победу 50-й ракетки мира российской теннисистки Анастасии Павлюченковой над японкой Наоми Осакой (53-й номер рейтинга) в третьем круге Уимблдона-2025. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:4, 6:4 в пользу Павлюченковой.

Уимблдон (ж). 3-й круг
04 июля 2025, пятница. 13:10 МСК
Анастасия Павлюченкова
50
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		4 4
         
Наоми Осака
53
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

«Настя Павлюченкова сейчас получает удовольствие от тенниса, она не просто играет, а ей это нравится. Победой над Осакой немножко удивила. Игра у неё хорошая, она изначально такая, но где-то с результатом не получалось. Сейчас получилось, сыграла отлично.

Осака сейчас больше говорит, чем играет. Мы слышим много заявлений от неё, но громких результатов нет. В любом случае она грозный соперник, Настя — молодчина. Следующий соперник ей вполне по силам», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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