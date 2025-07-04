«Не могу сказать ничего позитивного о себе». Осака — о поражении от Павлюченковой

53-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала поражение в третьем круге Уимблдона-2025 от россиянки Анастасии Павлюченковой со счётом 6:3, 4:6, 4:6.

— Несмотря на поражение, вы всё ещё видите что-то позитивное в последних неделях, а также в перспективе на сезон или просто размышляете о сегодняшнем дне?

— Сегодня я буду просто негативным человеком, извините. Не могу сказать ничего позитивного о себе, но я над этим работаю. На днях у моей дочери был день рождения, этому я была рада. Помимо этого, я просто постоянно прокручиваю в голове матч, — сказала Осака на пресс-конференции.