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«Не могу сказать ничего позитивного о себе». Осака — о поражении от Павлюченковой

«Не могу сказать ничего позитивного о себе». Осака — о поражении от Павлюченковой
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53-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала поражение в третьем круге Уимблдона-2025 от россиянки Анастасии Павлюченковой со счётом 6:3, 4:6, 4:6.

Уимблдон (ж). 3-й круг
04 июля 2025, пятница. 13:10 МСК
Анастасия Павлюченкова
50
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		4 4
         
Наоми Осака
53
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

— Несмотря на поражение, вы всё ещё видите что-то позитивное в последних неделях, а также в перспективе на сезон или просто размышляете о сегодняшнем дне?
— Сегодня я буду просто негативным человеком, извините. Не могу сказать ничего позитивного о себе, но я над этим работаю. На днях у моей дочери был день рождения, этому я была рада. Помимо этого, я просто постоянно прокручиваю в голове матч, — сказала Осака на пресс-конференции.

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