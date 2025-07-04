Мэдисон Киз проиграла 104-й ракетке мира Зигемунд в третьем круге Уимблдона-2025

Восьмая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз завершила выступление на Уимблдоне-2025. В третьем круге она потерпела поражение от немки Лауры Зигемунд (104-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 2:6.

Матч продолжался 1 час 34 минуты. За это время Киз выполнила две подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести. На счету Зигемунд ни одного эйса, одна двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13.

В четвёртом круге Уимблдона-2025 Лаура Зигемунд сыграет с аргентинской теннисисткой Соланой Сьеррой (101-я ракетка мира), которая попала в основную сетку как лаки-лузер.