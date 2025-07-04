Мэдисон Киз проиграла 104-й ракетке мира Зигемунд в третьем круге Уимблдона-2025
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Восьмая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз завершила выступление на Уимблдоне-2025. В третьем круге она потерпела поражение от немки Лауры Зигемунд (104-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 2:6.
Уимблдон (ж). 3-й круг
04 июля 2025, пятница. 15:55 МСК
104
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд
Окончен
2 : 0
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8
Мэдисон Киз
М. Киз
Матч продолжался 1 час 34 минуты. За это время Киз выполнила две подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести. На счету Зигемунд ни одного эйса, одна двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13.
В четвёртом круге Уимблдона-2025 Лаура Зигемунд сыграет с аргентинской теннисисткой Соланой Сьеррой (101-я ракетка мира), которая попала в основную сетку как лаки-лузер.
Комментарии
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