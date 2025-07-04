Алексей Селиваненко прокомментировал победу Павлюченковой над Осакой на Уимблдоне

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко прокомментировал победу 50-й ракетки мира российской теннисистки Анастасии Павлюченковой над японкой Наоми Осакой (53-й номер рейтинга) в третьем круге Уимблдона-2025. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:4, 6:4 в пользу Павлюченковой.

«Настя сегодня одержала очередную волевую победу, которых было немало в её карьере. Такие матчи запоминаются надолго. В теннисе всегда сложно загадывать, каждый день мы видим на Уимблдоне большое количество, казалось бы, неожиданных результатов», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.