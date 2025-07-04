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Алексей Селиваненко прокомментировал победу Павлюченковой над Осакой на Уимблдоне

Алексей Селиваненко прокомментировал победу Павлюченковой над Осакой на Уимблдоне
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Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко прокомментировал победу 50-й ракетки мира российской теннисистки Анастасии Павлюченковой над японкой Наоми Осакой (53-й номер рейтинга) в третьем круге Уимблдона-2025. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:4, 6:4 в пользу Павлюченковой.

Уимблдон (ж). 3-й круг
04 июля 2025, пятница. 13:10 МСК
Анастасия Павлюченкова
50
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		4 4
         
Наоми Осака
53
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

«Настя сегодня одержала очередную волевую победу, которых было немало в её карьере. Такие матчи запоминаются надолго. В теннисе всегда сложно загадывать, каждый день мы видим на Уимблдоне большое количество, казалось бы, неожиданных результатов», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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